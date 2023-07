«I fan di Taylor Swift hanno provocato un terremoto di magnitudo 2 3 a Seattle» | l’analisi della sismologa dopo il concerto

Leggi su open.online

(Di venerdì 28 luglio 2023) «Shake it Off», dice una delle canzoni più popolari di. L’entusiasmo dei fangiovane cantante haun’attività sismica equivalente a undi2,3 sulla scala Richter. A darne notizia è la Cnn che cita laJackie Caplan-Auerbach. È successoi due concerti svolti il 22 e 23 luglio al Lumen Field di. Il fenomeno è stato ribattezzato come «Quake» ed è stato paragonato al «Beast Quake» del 2011, quando i fansquadra di footballSeahawks esultaronoun’impressionante touchdown del running back Marshawn Beast Mode Lynch durante una partita di playoff contro i New Orleans Saints. ...