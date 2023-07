I fan di Taylor Swift avrebbero provocato un terremoto durante i suoi concerti

... i 75 anni della leggenda del rock La sismologa citata dalla Cnn ha calcolato che la gioia sfrenata deidiSwift ha creato un'attività sismica pari a un terremoto di piccole dimensioni . ..."Shake it off": è l'invito rivolto daSwift in uno dei suoi brani più famosi. I suoidi Seattle devono averlo preso alla lettera tanto da segnare un particolare record durante la tappa dell'Eras Tour nella loro città. Dopo due ......dichiarò che l'unica amica che aveva nell'industria èSwift . Francia commentò all'epoca dei fatti un post di E! News con un laconico ' interessante ' e smise di seguire la popstar. Idi ...

Taylor Swift, i fan al concerto di Seattle causano un terremoto di magnitudo 2.3 TGCOM

I fan di Taylor Swift, durante un suo recente concerto, hanno generato una sorta di terremoto di magnitudo 2.3.Trema la terra a Seattle, nello Stato di Washington. Stavolta però non si è trattato di un fenomeno naturale ma... artificiale. O meglio ancora, degli swifties. Ossia i fan di Taylor Swift, che hanno ...