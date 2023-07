I Baustelle | Elvis e «la poesia che ci aiuta a decifrare il mondo»

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 28 luglio 2023) Isono tornati. Con un nuovo album,- dopo quasi cinque anni di riflessioni e percorsi separati - e con un tour partito a fine aprile in tutt'Italia. «Di fatto non siamo mai andati via», spiega Francesco Bianconi, «eravamo solo “congelati”, ma consapevoli del fatto che saremmo dovuti tornare. Ripartire è stato molto naturale. Dopo la pandemia poi la spinta a fare cose comunitarie è stata fortissima e abbiamo sentito l’esigenza di riaggregarci». Musica e carboneria Un desiderio piuttosto sovversivo oggi, quello di Francesco, Rachele (Bastreghi) e Claudio (Brasini), di rientrare in studio e suonare insieme, in un’epoca in cui per registrare non serve un luogo, ma basta un pc. «Siamo una società sempre più atomizzata, in cui anche la musica popolare procede sostanzialmente per individualismi. La band è una sorta di associazione segreta, ...