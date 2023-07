I Am Kenough | la felpa del film Barbie è ora su Amazon | in attesa del sito Mattel

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 28 luglio 2023) La coloratissimacon la scritta I Am, indossata da Ken (Ryan Reynolds) nelè disponibile su, inche arrivi quella “ufficiale” suldella, nei prossimi mesi. Lacon cappuccio è già cult e potete acquistarla a questo link. Sempre sutrovate anche la t-shirt I Am, con gli stessi colori e fantasie, a questo link, per sentirvi “abbastanza” già da questa estate, votata interamente al mito di. I Amè uno dei tormentoni già cult deldi Greta Gerwig che attualmente sta sbancando i botteghini in Italia e all’estero. Si riferisce ad un verso di una canzone cantata da ...