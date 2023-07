Hockey prato | beffa azzurra | Italia sconfitta agli shoot-out in semifinale dall’Ucraina

(Di venerdì 28 luglio 2023) L’impresa era vicina, purtroppo il sogno non si è avverato per un soffio. Terminano inle speranze di vittoriaEuropei di seconda divisione in quel di Dublino per la Nazionalena disu. Gli azzurri guidati da Gilles Van Hesteren sono stati sconfitti-out, dopo che il risultato nei tempi regolamentari era stato di 3-3. Partita ricca di emozioni: Manuel Mondo porta subito avanti gli azzurri dopo 7? con un corner corto, ma arriva la pronta risposta ucraina. Koshelenko su rigore trova il vantaggio, ma gli azzurri sono presenti e al 38? pareggiano con Davide Arosio. In apertura di quarto quarto c’è il vantaggio tricolore ancora con Arosio, ma dopo un minuto c’è il pari di Onofriuk che porta ...

Non nasconde l'emozione la moncalvese Francesca Spinoglio , classe 2005, dopo la vittoria della Nazionale femminile Under 18 disuall'Europeo B disputato a Zagabria a metà luglio. 'Fin ..."Ho giocato asuin Sardegna, nel Club Suelli, dal 2004 al 2006: parlare la lingua italiana è importante per entrare nella società" spiega Retegui che per tredici anni ha ricoperto il ...Famiglia : suo padre Carlos, detto El Chapa , è stato il ct della nazionale disuche ha vinto l'oro alle Olimpiadi di Rio. Squadra di appartenenza : Genoa. Caratteristiche : è un ...

Giornata importante per la Nazionale Italiana di hockey su prato. Oggi, venerdì 28 luglio, gli azzurri infatti affronteranno alle 14:45 l'Ucraina nella semifinale dei Campionati Europei 2023 di second ...Tre su tre. Missione compiuta per la Nazionale italiana di hockey su prato, squadra che ha trovato la terza vittoria consecutiva in occasione dei Campionati Europei 2023 di seconda divisione in fase d ...