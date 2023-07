“Ho sempre voluto trovare la mia mamma biologica e alla fine | nel giorno del mio matrimonio | l’ho incontrata” | la storia di Jenny Bergmann

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 luglio 2023)è cresciuta con i suoi genitori adottivi ma ha deciso, a un certo punto, di incontrare la sua. Quando? Neldel suo. Nata nel 1992,è stata data subito in adozione dall’allora 21enne Joanne Wojdula che, non sapendo chi fosse il padre, aveva nascosto la gravidanza (al sesto mese era volata in Florida da New York per partorire). “Nella mia testa non sentivo che le avrei dato la qualità di vita che avrebbe potuto darle qualcun altro“, ha spiegato. La piccola è stata cresciuta dall’infermiera Kelly e dal contabile Mike nel Missouri (Stati Uniti)., però, in cuor suo sapeva di non essere figlia loro: “Non assomigliavo affatto a loro. Non parlavamo molto dell’adozione. Ho...