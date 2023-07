... e Trapani, con i granata che avevano persinol'iscrizione (l'annata si concluderà con il ... Con Santopadre un rapporto tutto da scoprire: 'Non èche l'ho conosciuto. Mi piacciono le ...Da allora pochi l'hanno avvicinato: solo il detentore haa più riprese di abbassarlo, per ...per dire: Paltrinieri, che detiene il record europeo, è 7 secondi sopra. 1.500 METRI STILE ...Ieri hodi perdere il braccio con una porta in vetro - scrive l'artista sardo che sui ... che ha gettato dubbi sulla sicurezza,da spingere la questura a dirsi pronta a revocare la ...

"Ho rischiato tanto". Salmo mette in ansia i fan: ecco cosa è successo ilGiornale.it

Ha piovuto forte sul circuito di Spa nel primo e unico turno libero del weekend. Il GP del Belgio infatti, prevede un format diverso in quanto sabato vi sarà la gara Sprint.Paura per il rapper Salmo, che è stato portato d'urgenza in ospedale. Lì, come ha raccontato lo stesso artista, è stato "ricucito". Cosa è successo "Sto bene" ha poi spiegato ai fan su Instagram.