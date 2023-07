“Ho rischiato di perdere il braccio” Brutto incidente e ospedale per il cantante Costretto ad annullare il concerto

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 28 luglio 2023)e pronto soccorso per il, saltano due date in Sicilia. Era attesissimo a Palermo e Catania, tappe del Summer tour che si concluderà a Firenze ma si è vistoa rinunciare per via di unfatto avvenuto nelle scorse ore. Come tanti artisti, anche lui è impegnatissimo in questa estate 2023 con live che lo stanno portando in giro in tutta Italia. La tournée proseguirà anche per il mese di agosto, per poi terminare il prossimo 10 settembre a Firenze, come detto. E sarebbe dovuto arrivare in Sicilia per due attesissimi concerti ma è arrivata la comunicazione inaspettata dell’annullamento. È stato infatti coinvolto in unche lo ha fatto finire in, a Roma, come rivelato su Instagram dove ha spiegato nei dettagli ...