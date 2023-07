Hilary Swank | la maternità e i look glam sul red carpet

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 28 luglio 2023) Quando è stata l’ultima volta cheè apparsa su un tappeto rosso? L’attrice, ben nota in quel di Hollywood, di recente è diventata mamma di due gemelli, ma non è trascorso molto tempo dal suo ultimo red. Il 2023 è stato un anno particolarmente ricco di emozioni per. Pur essendo arrivati a metà, il cuore dell’attrice non potrebbe essere più colmo di gioia perché, a 48 anni (a breve saranno 49), è diventata mamma per la prima volta. Ha annunciato la gravidanza dapprima in TV durante un’intervista e poi mostrandosi anche via social, con il suo pancione in tenuta natalizia. Dopodiché ad aprile ha accolto in famiglia i suoi due gemelli, mostrandosi di spalle con i neonati tra le braccia.. Crediti: Ansa – VelvetMagL’attrice, nel ...