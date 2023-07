Heil Zelensky | Volodymyr come Hitler | la clip satirica virale in Germania | l' ironia sugli aiuti tedeschi a Kiev - VIDEO

(Di venerdì 28 luglio 2023) "". Si può riassumere così ilsatirico che prende in giro il premier ucraino e lo paragona ad, mettendo nel mirino gli. La, divenutaine non solo, sarebbe stata creata da dei russi, cosa che si denota dal fatto che diversi attori

... sostenendo che l'intera proprietà è ora 'un aiuto per il signor', mentre la televisione trasmette un comizio di un finto cancelliere tedesco Olaf Scholz che afferma che la Germania ...Un video satirico circola sui social media, prendendo di mira il sostegno di Berlino all'Ucraina e utilizzando paragoni con il nazismo attraverso la frase "". Secondo Zdf, l'origine dell'operazione sarebbe in Russia, dato che diversi attori coinvolti nel video sono russi e le prime condivisioni provengono da account russi. Nel video, i ...La comandante appende poi una foto del presidente ucraino al muro e saluta con un '!'. Alla fine del video una scritta recita: 'la tua casa è nella Nato Accetta la Nato in casa tua'. ...

Video "Heil Zelensky" virale in Germania. Si muove l'intelligence: chi c'è dietro Il Tempo

«Heil Zelensky»: il video di propaganda pro-Russia che dà dei nazisti agli ucraini (ed è virale in Germania) Il video diffuso sui social da account russi punta il dito contro gli aiuti tedeschi a Kiev ...