Heil Zelensky | il video fa boom in Germania Si muovono gli 007 | chi c' è dietro

(Di venerdì 28 luglio 2023) Undi propaganda pro-Russia è diventato virale in poco tempo sui social media in. Nel filmato, ambientato in un fittizio villaggio del Palatinato, i soldati della Bundeswehr suonano il campanello di una piccola casa dove una famiglia è seduta davanti alla televisione. Una comandante e diversi soldati cominciano a requisire gli oggetti presenti nel soggiorno della famiglia per conto del governo federale, sostenendo che l'intera proprietà è ora «un aiuto per il signor», mentre la televisione trasmette un comizio di un finto cancelliere tedesco Olaf Scholz che afferma che lacontinuerà a sostenere l'Ucraina. La comandante appende poi una foto del presidente ucraino al muro e saluta con un «!». Alla fine deluna scritta ...

La comandante appende poi una foto del presidente ucraino al muro e saluta con un '!'. Alla fine del video una scritta recita: 'la tua casa è nella Nato Accetta la Nato in casa tua'. ...MOSCA - Germania 2023. Una famiglia è riunita in salotto. I genitori ascoltano il cancelliere Olaf Scholz parlare alla tv, mentre il bambino gioca con un peluche, quando suona il campanello. Alla ...In compenso, affiggono al muro il ritratto di, intimando alla famiglia di gridare "!". Nei titoli di coda si comunica: "La Germania ha già speso per l'Ucraina 22 miliardi di ...Un video di propaganda pro-Russia è diventato virale in poco tempo sui social media in Germania. Nel filmato, ambientato in un fittizio ...La breve fiction mostra i tedeschi perquisiti dai soldati Nato per finanziare la guerra in Ucraina e costretti a salutare Zelensky alla maniera della Germania ...