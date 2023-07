Ha stupito al Mondiale | occhi del Napoli sul marocchino

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 28 luglio 2023)spunta un nuovo nome per il dopo Kim Minjae: è stata una delle rivelazioni dello scorsoin Qatar co il suo Marocco La prima parte di ritiro pre stagionale a Dimaro, in Trentino, è terminata senza alcun rinforzo per la rosa di Garcia, ad eccezione del ritorno di Gollini. Ora i tifosi azzurri si aspettano qualche operazione durante il ritiro di Castel di Sangro, seconda e ultima tappa della preparazione pre campionato, prima dell’inizio della nuova stagione. L’avvicendamento in dirigenza del nuovo direttore sportivo Mauro Meluso, che ha preso il posto di Cristiano Giuntoli, non ha cambiato le priorità di mercato del: c’è bisogno di un difensore centrale al posto di Kim, partito in direzione Bayern Monaco. I nomi spuntati nelle ultime settimane sono diversi, anche se la lunga lista di papabili pare essersi ridotta ...