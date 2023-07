«Ha molestato due bambine in spiaggia» | 47enne in arresto a Rimini

(Di venerdì 28 luglio 2023) I carabinieri dihanno arrestato un uomo di 47 anni mercoledì 26 luglio ina Misano Adriatico. L’uomo è accusato di averdue ragazzine di 10 e 11 anni. I due episodi sono avvenuti a poca distanza di tempo l’uno dall’altro. I genitori delle due minorenni hanno affrontato l’uomo e chiamato i carabinieri, che lo hanno bloccato. Il primo allarme è arrivato dalla 11enne, corsa dalla madre insieme ad alcune amiche, in lacrime, raccontando che l’uomo, con una bimba piccola in braccio, le avrebbe fatto un complimento e poi l’avrebbe molestata. Pochi minuti prima, si è saputo, vittima di simili molestie era stata la ragazzina di 10 anni. In caserma le due vittime sono state ascoltate con il supporto di una psicologa infantile e avrebbero confermato i fatti. Per il, in vacanza con la famiglia, è ...

Choc nel Riminese. Un 47enni è stato arrestato mercoledì pomeriggio in spiaggia a Misano Adriatico con l'accusa di aver molestato due ragazzine di 10 e 11 anni. I due ...