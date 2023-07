Guardiani della Galassia | il vero Groot è morto? Trauma per i fan

(Di venerdì 28 luglio 2023) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Dietro la nascita di Babyneisi nasconde una verità sorprendente: a confermalo è un nome importante. NeiVol.2 è apparso per la prima volta Baby. Un personaggio che è diventato un’iconasaga e che ha innescato tante domande, soprattutto una in merito al legame con

James Gunn ha rivelato ad alcune persone la natura dell'easter egg misterioso di Guardiani della Galassia BadTaste.it Cinema

Arriva in streaming il terzo film della serie con Chris Pratt e Zoe Saldana in cui Peter Quill, che si sta riprendendo dalla perdita di Gamora, deve tenere insieme i membri del suo team per difendere ...Disney Italia ha annunciato quest'oggi la lista completa delle novità in arrivo su Disney+ a partire dal mese di agosto 2023.