Gruppo Iren al Giffoni Film Festival | si presenta il corto La tribù delle luci sull' importanza dei giovani e delle risorse naturali

(Di venerdì 28 luglio 2023) Ilper il terzo anno consecutivo è presente al. Ilto è La. Il progetto, nell’ambito del programma diInnovation Hub, mostra come la curiosità e l’intraprendenza deipossa trasformare velocemente utopie in realtà. Esatt

Oltre alla consueta distribuzione di materiale informativo ai cittadini, per spiegare come funziona la nuova tariffazione puntuale il, di concerto con le Amministrazioni interessate, ha ...Oltre alla consueta distribuzione di materiale informativo ai cittadini, per spiegare come funziona la nuova tariffazione puntuale il, di concerto con le Amministrazioni interessate, ha ......del cantiere diche restringe la carreggiata da tre corsie ad una. Una strettoia che ha come risultato quello della formazione di file interminabili, soprattutto nelle ore di punta. "Come...

La Tribù delle Luci: Iren al Giffoni Film Festival presenta il suo nuovo ... Gruppo Iren

"Il percorso di crescita del gruppo Iren è in linea con gli obiettivi Esg di piano, basati su un incremento del valore percepito da tutti i portatori di interesse", aveva aggiunto Moris Ferretti, ...Il progetto rappresenta un primo passo nella realizzazione di una pipeline che conta oggi già 80 progetti per 30MW di nuova potenza rinnovabile Torino, 3 agosto 2023 – È in fase conclusiva il cantiere ...