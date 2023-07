Gruppo Cap è tra i firmatari del manifesto ‘Imprese per le persone e la società’

(Di venerdì 28 luglio 2023) (Adnkronos) –Cap, la green utility che gestisce il servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, è tra ipromotori del“Imprese per lee la Società”. Il testo è stato presentato a Roma dall’Un Global Compact Network Italia – rete locale del Global Compact delle Nazioni Unite per la promozione dello sviluppo sostenibile e della sostenibilità d’impresa, a cui Cap aderisce dal 2023. Con la firma alCap si impegna a rafforzare il ruolo della dimensione sociale nelle sue strategie aziendali per generare valore a lungo termine anche nella catena di fornitura e nelle comunità in cui opera. Ilè disponibile qui. Ilè stato presentato nel corso di “La Dimensione Sociale: ...

, la green utility che gestisce il servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, è tra i firmatari promotori del Manifesto "Imprese per le Persone e la Società". Il testo è ...Segno più anche per il FTSE Italia Mid(+1,57%) e per il FTSE Italia Star (+1,42%). Il bitcoin ... I vertici delitalofrancese hanno fornito anche alcune stime finanziarie per il trimestre in ...... al rientro neldopo le Autumn Nations Series. Menoncello e Morisi coppia di centri , mentre ... 21 caps) A disposizione 16 Marco MANFREDI (Zebre Parma, 1) 17 Danilo FISCHETTI (Zebre Parma, ...Milano, 28 lug. (Adnkronos) - Gruppo Cap, la green utility che gestisce il servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, è tra i ...Le indagini della FIA sui conti delle squadre nel Mondiale di Formula 1 2022 non sono ancora concluse, ci sarebbero però tre team che avrebbero una ...