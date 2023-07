Griglia di partenza F1 | GP Belgio 2023 | pole ‘regalata’ per Leclerc | Verstappen penalizzato ma aveva dominato

(Di venerdì 28 luglio 2023) Oggi sono andate in scena le qualifiche del GP del, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito di Spa-Francorchamps. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista dellaposition e si è definita ladiper la gara di domenica. Si è girato in condizioni di bagnato nel Q1 e inevitabilmente l’acqua ha condizionato pesantemente, poi man mano l’asfalto si è asciugato. Domani ci sarà spazio per la Sprint Shootout, che determinerà laper la Sprint Race del pomeriggio. Charlesha conquistato laposition del GP del. Il pilota della Ferrari ha firmato il secondo tempo alle spalle di Max, ma l’olandese dovrà scontare una penalità di cinque posizioni sullo ...

Max Verstappen conquista la pole nel GP del Belgio ma sarà Leclerc a scattare dalla prima casella in seguito alla penalità dell'olandese.Nonostante la penalità di cinque posizioni in griglia di partenza per la sostituzione del cambio e le condizioni avverse della pista per la pioggia, Max Verstappen non regala niente a nessuno e con un ...