Gregorio Paltrinieri | “Continuo a pensare di essere il più forte quando sto bene”

(Di venerdì 28 luglio 2023) “Il ritiro dai 1.500 stile libero? È stata una decisione soffertissima, sarei rimasto là anche senza gareggiare. Dovevo fare delle visite e volevo accelerare. Non so se andrò alla Coppa del Mondo di Parigi: lunedì farò delle visite, quindi vedremo”. Lo ha dichiarato, già tornato in Italia dopo la delusione di Fukuoka e presente a Milano ai Mondiali di scherma a sostenere la sua compagna Rossella Fiamingo: “Sono positivo per quanto riguarda il recupero. Forse è un mio errore,diil piùsto, non l’ho dimostrato in tutto quello che volevo dimostrare, ma stavo male e comunque siamo riusciti a vincere la staffetta ed arrivare secondo nella 5 chilometri. Devo centellinare le energie e non fare ...

E' finita 32 - 28, con Fiamingo che ha perso smalto soprattutto nell'ultimo assalto permettendo la rimonta delle polacche proprio sotto gli occhi del fidanzato, rientrato in ...MILANO - 'Devo stare bene fisicamente e centellinare le energie, non posso più fare mille gare'. Lo ha dichiarato, nuotatore azzurro presente al Mi. Co di Milano per assistere alla gara a squadre della fidanzata Rossella Fiamingo, impegnata ai Mondiali di scherma. pia/gmLa giornata di ieri passerà in archivio come quella del "gran ritiro"., fuoriclasse azzurro , ha deciso infatti di dare forfait e non scendere in vasca per la finale dei 1500 metri. L'ottavo posto nella finale degli 800 stile libero aveva ...

"Los Angeles 2028 Al momento è ancora troppo presto per pensarci. È un periodo un po' di scelte. In tanti anni ho performato bene in piscina, adesso dovrei lavorare esclusivamente su quello, sulle vi ...MILANO (ITALPRESS) - 'Devo stare bene fisicamente e centellinare le energie, non posso più fare mille gare'. Lo ha dichiarato Gregorio ...