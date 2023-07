Grandi risultati per il ‘De La Salle’ | soddisfatta la coordinatrice Meola

(Di venerdì 28 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiGrande risultato quello conseguito dal liceo classico quadriennale dell’Istituto De La Salle che va ad aggiungersi ad un percorso già denso di soddisfazioni e successi conseguiti dai giovani liceali lasalliani nel corso dell’anno scolastico 2022-2023. Gli Esami di Stato del secondo ciclo di studi hanno, infatti, visto eccellere ben tre studentesse, con due cento e lode ed un cento assegnati a Vittoria Abbondante, Leda Rossi e Claudia Lopez. Un risultato che, nel caso della seconda studentessa, si somma al già eccellente esito raggiunto nel corso dell’anno con la classificazione del secondo posto alle Olimpiadi nazionali di Italiano. Tante le iniziative realizzate e concluse con successo dall’Istituto, dai percorsi di confronto in lingua inglese con IMUN ai progetti di pcto in collaborazione con l’Archivio di Stato. Una progettazione didattica sempre ...

Il clima disteso dell'incontro si traduce in sorrisi e battute, più che inpolitici. ... così da porre termine all'anomalia italiana in ambito G7: l'Italia è l'unico deiad avere ...... prestigiosia Rimini per Giada Palumbo e Daniel Virgillito, Carla Cifalino' e Michele ... stili di vita - commentano i ballerini paternesi - e che le vittorie piùarrivano dopo le ...... con premi che aumentano in base ai: Fase a gironi 30.000 dollari Ottavi di finale 60.000 ... Le calciatrici della nazionale brasiliana sostengono la lotta delle donne iraniane Lecifre ...