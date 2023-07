Grande risultato per l' Italia | altro trionfo per la Meloni | come zittisce i gufi rossi

(Di venerdì 28 luglio 2023) Due buone notizie per l': il via libera dell'Unione europea al pagamento della terza rata del Pnrr e l'ok della Commissione alle modifiche chieste dal governono su alcuni obiettivi legati alla quarta rata, da 16,5 miliardi. "Avanti tutta, conDomani”: queste le parole della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Così, oggi, dopo una trattativa durata sette mesi, si sblocca l'iter della tranche da 18,5 miliardi, che sarà erogata nelle pme settimane. "L'ha mostrato molti progressi nell'attuazione delle riforme e degli investimenti cruciali inclusi nel suo Piano per la ripresa e la resilienza, ad esempio riformando il sistema sanitario, giudiziario e fiscale", ha spiegato la von der Leyen. Che ha anche sottolineato l'impegno ...

'Sono molto soddisfatta della decisione di oggi della Commissione europea', ha affermato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni : 'Un accordo che consentirà all'Italia di ricevere i 35 miliardi di euro previsti per il 2023 e che è frutto dell'intenso lavoro portato avanti in questi mesi e dalla forte sinergia del governo'.

