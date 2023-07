Grande Fratello | come annunciato arriva l’ufficialità sull’opinionista della prossima edizione

(Di venerdì 28 luglio 2023) Dopo i rumors dei giorni scorsi, Cesara Buonamici sarà l’opinionista delIl mondo delsi appresta a vivere una rivoluzione senza precedenti, e la novità più eclatante riguarda la presenza di una nuova opinionista dispessore: Cesara Buonamici, la famosa giornalista del TG5. La notizia ha già fatto il giro dei media, suscitandointeresse e curiosità tra i fan del reality show più amato dagli italiani. Ma le sorprese non finiscono qui: Canale 5 ed Endemol Shine stanno lavorando instancabilmente per rendere questa nuovadelun’esperienza unica nel suo genere. Per la prima volta, il reality show non sarà ...

La cantante, opinionista al fianco di Sonia Bruganelli lo scorso anno, non tornerà sulla poltrona delche con tutta probabilità sarà occupata a sorpresa da Cesara Buonamici, pronta a ...Lo aveva promesso e ora, con il comunicato di Mediaset sul nuovo, lo ha garantito. Pier Silvio Berlusconi ha deciso di mettere un freno al trash nei suoi canali tv. E per far capire il nuovo corso di Cologno Monzese basta leggere il comunicato ...Mediaset ha annunciato Cesara Buonamici come nuova opinionista del, scelta personalmente da Pier Silvio Berlusconi con l'obiettivo di frenare la deriva trash del programma, che negli ultimi tempi ha suscitato critiche da parte di una parte ...

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano continuano la loro estate in Puglia. La coppia nata dal Grande Fratello Vip sono diventati da poco genitori della piccola Celine ...Pier Silvio Berlusconi rivoluziona il Grande Fratello 2023. Dal prossimo settembre il Reality Show condotto da Alfonso Signorini tornerà in onda in prima serata su Canale 5 con una nuova edizione che ...