“Grande Fratello” | Cesara Buonamici opinionista unica | l’annuncio ufficiale di Mediaset

La sua decisione suscita ammirazione esolidarietà tra i compagni e gli amici. Il pittore ... Ad aggiornarlo sulle condizioni della famiglia, ilGiovanni è gravemente ammalato, provvede ...Dopo le indiscrezioni arriva l'ufficializzazione: Cesara Buonamici sarà la nuova opinionista del '' in partenza a settembre (si parla dell'11 o del 18 ma ancora non c'è una data sicura). In conduzione confermato Alfonso Signorini. La conduttrice del TG5, giornalista di esperienza ...L'influencer da 5.3 milioni di follower - ex Uomini e Donne , exVip - ha provato a giustificarsi, dopo gli scatti che ieri hanno scatenato il putiferio sul web. 'Nel racconto del mio ...

Giornalista di grande esperienza, Cesara ha deciso di mettersi in gioco in una veste inedita: sarà infatti lei l 'opinionista di questa edizione di #GF. Un'edizione del tutto nuova, dove i concorrenti ...Mediaset ha ufficializzato la nuova linea editoriale per il Grande Fratello e ha confermato Cesara Buonamici come opinionista unica.