Grande Fratello | Cesara Buonamici è ufficialmente l' opinionista del reality | le sue prime parole

Lo aveva promesso e ora, con il comunicato di Mediaset sul nuovo, lo ha garantito. Pier Silvio Berlusconi ha deciso di mettere un freno al trash nei suoi canali tv. E per far capire il nuovo corso di Cologno Monzese basta leggere il comunicato ...Il gesto di Antonella Fiordelisi ha, definitivamente, messo le cose in chiaro: la ex concorrente delVip ha tolto il segui all'ex fidanzato Edoardo Donnamaria , ufficializzando la rottura definitiva. È davvero finita tra Antonella e Edoardo: la decisione della Fiordelisi Nell'epoca ...... un uomo "che ha amato la vita" e "unpadre, che è rimasto un guerriero fino alla fine" . ... il perché lo ha spiegato Edoardo Purgatori , che ha reso omaggio al padre insieme ale la ...

Verona. Ieri sera il più grande dei due fratellini di Verona è scappato dalla comunità ed è tornato a casa in treno: un ragazzino di soli 13 anni da solo sui mezzi pubblici. Per fortuna il viaggio è a ...La storica giornalista di Canale 5 ha accettato di raddoppiare i propri impegni nella prossima stagione televisiva ...