Grande Fratello | arriva il primo comunicato ufficiale con l' annuncio della opinionista

' sta scaldando i motori e la Casa più spiata della tv è quasi pronta ad accogliere i concorrenti. Canale 5 ed EndemolShine stanno per dare il via a una stagione del reality che ha ...In realtà la sua carriera è iniziata ufficialmente nello studio di un altro reality show molto noto, cui ha partecipato come concorrente nel 2006 . La sua consacrazione, però, è del ...... Saviano, Mogol, Vanzina, politici come Laura Boldrini, Pietro Orlandi,di Emanuela. Un ... L'editore Urbano Cairo: "Credo che la sua piùeredità sia l'aver insegnato a tanti giornalisti ...

Mediaset ufficializza Cesara Buonamici opinionista del Grande Fratello Isa e Chia

Sarà Cesara Buonamici la nuova opinionista della prossima edizione del Grande Fratello in partenza a settembre. In conduzione confermato ancora una volta Alfonso Signorini.Il giornalista ed ex mezzo busto del Tg1 Attilio Romita si è detto offeso dopo la decisione di Mediaset di non considerarlo più.