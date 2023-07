Gran Premio del Belgio | Verstappen fa il miglior tempo | ma la pole è della Ferrari con Leclerc  

(Di venerdì 28 luglio 2023) Il campione del mondo Maxha scosso tutti nelle qualifiche deldel, con 8 decimi di vantaggio su Charles Leclerc. Ma è ilsta che domenica partirà in testa, a causa di una penalità di cinque posizioni inflitta all’olandese. Alle qualifiche deldel, illo segna sempre Max, con 8 decimi di vantaggio su Leclerc, ma l’olandeseRed Bull deve scontare la penalizzazione per la sostituzione del cambio, quindi partirà sesto. A partire in testa, inposition, sarà Charles Leclerc con la. Per l’ottava volta in questa stagione, Maxha ...

Il due volte campione del mondo di Formula 1, Max Verstappen , dopo aver chiuso le qualifiche con il miglior tempo neldel Belgio 2023 , ha commentato la sua prestazione e la penalità di cinque posizioni che dovrà scontare in griglia: 'Era tutta una questione di fiducia, di rischiare tutto in quell'ultimo ...Nel circuito di Spa la Ferrari di Charles Leclerc scatterà in pole position neldel Belgio di Formula 1 di domenica prossima 30 luglio. Il monegasco partirà davanti alla Red Bull di Sergio Perez e alla Mercedes di Lewis Hamilton. In quarta posizione la Rossa di Carlos ...Le qualifiche deldi Spa hanno visto Max Verstappen prendere la pole, ma solo in maniera provvisoria. Infatti, l'olandese dovrà scontare una penalità di cinque posizioni per la sostituzione della scatola ...

SPA-FRANCORCHAMPS (BELGIO) (ITALPRESS) – Con un giro super, in 1’46168, nel finale, Max Verstappen è stato il più veloce nelle qualifiche del Gran Premio del Belgio. In pole position, però, scatterà ...Una prima fila che si è trasformata in pole position. Non poteva chiedere di meglio Charles Leclerc su una pista che, sulla carta, non è certamente favorevole alla Ferrari. La scuderia del Cavallino h ...