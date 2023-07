GP Most | SBK Libere 2 | sull’asciutto trionfa Toprak

(Di venerdì 28 luglio 2023) Anche la seconda sessione delle provedel gran premio didi Superbike è andata in archivio. Se in mattinata era stato Redding ad imporsi, sfruttando l’effetto sorpresa sul bagnato, nelle prove del primo pomeriggio ad imporsi è statoRazgatlioglu con il crono di 1:32.367. Seconda piazza invece per Gardner mentre ha chiuso al terzo posto un ottimo Danilo Petrucci. Segnali anche da Bautista che ha terminato con il sesto tempo dietro quelli di Rinaldi e Bassani. Andiamo dunque a vedere cosa è successo e qual è stata la classifica emersa dalle2 del GP di. GP, SBK2:il più veloceRazgatlioglu – Crediti Foto: Andrea Bonora 1. T. RAZGATLIOGLU YAMAHA 2. R. ...

... gli orari TV su Sky, NOW e TV8 Jonathan Rea lascia Kawasaki per Yamaha Cosa c'è di vero Superbike 2023: classifica piloti e costruttori Risultati Prove Libere 1 Superbike RoundRisultati Prove ...... ha già condiviso con lo spagnolo 18 top - 3 su 21 quest'anno raggiungendo i 100 podi in. È sicuramente "in the fow" e la Yamaha è nella sua miglior striscia di podi, 21 . Ale R1 hanno ......Aprilia Nuova M2 è tornato nelle posizioni di vertice grazie alla prima vittoria nellaitaliana ...pilota Yamaha Ag Motorspot sarà assente a Misano perché impegnato nel Mondiale di categoria a. ...

GP Most: Toprak Razgatlioglu domina le libere davanti a Gardner e Petrucci. Sesto Bautista La Gazzetta dello Sport

SBK Gp Most FP2 - Toprak Razgatlioglu ha ottenuto il miglior tempo della seconda sessione di prove libere del Gran premio della Repubblica Ceca, ottavo round del Mondiale Superbike in programma sul tr ...SBK: Inizia alla grande per i piloti italiani il fine settimana della SuperSport 600 in Repubblica Ceca. Bulega quattro decimi alla Ducati di De Rosa, Manzi chiude la prima fila virtuale. 25° Dalla Po ...