Gp del Belgio | Verstappen è in pole | ma retrocede per penalità | Leclerc parte primo

(Di venerdì 28 luglio 2023) Maxsu Red Bull fa segnare il miglior tempo (1’46”168) nelle qualifiche del Gp del, sul tracciato di Spa, main sesta posizione per la sostituzione del cambio. Laposition va a Charles(1’46”988), che partirà davanti a tutti. In prima fila, la Ferrari del monegasco sarà affiancata dalla Red Bull del messicano Sergio Perez. Terzo e quarto tempo, in seconda fila, per la Mercedes dell’inglese Lewis Hamilton e per l’altra Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz.centra la secondastagionale e la ventesima della carriera grazie alla decisione adottata dalla Red Bull. Il team iridato decide di sostituire il cambio di, che diventa ilpilota a superare il limite di 4 ...

Si aspettavano qualcosa in più in casa McLaren nelle qualifiche in. Oscar Piastri ha chiuso la sessione in sesta posizione, e domenica partirà dalla quinta ... 'Sono abbastanza contentosesto ...' Sono contentorisultato di oggi , - ha rivelato il sette volte campionemondo, - è stata una sessione dinamica, sempre in via d'asciugarsi. All'inizio si scivolava e poi invece era quasi ...

Sarà un weekend da non perdere per gli appassionati di Formula 1. In questo fine settimana si corre il Gran Premio del Belgio a… Leggi ...Gli highlights video delle qualifiche del Gp del Belgio, valide per lo schieramento di partenza della gara di domenica.