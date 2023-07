Gp Belgio | Verstappen sostituisce il cambio | - 5 posti in griglia

Il primo colpo di scena inarriva prima dell'inizio del GP. Il campione del mondo della Red Bull Maxavrà una penalità di 5 posizioni in griglia per la sostituzione del cambio. Come anticipato in Ungheria, per ...... si migliora così tanto da stampare il miglior tempo dando due decimi netti a, con Sainz ... LA GRIGLIA DI PARTENZA DEL GP DEL2023 PRIMA FILA 1. 2. SECONDA FILA 3. 4. TERZA FILA 5. 6. ......favorito Maxdovrà scontare una penalità di 5 posizioni per la sostituzione del cambio, quindi non sarà lui a scattare dalla pole position: chi sarà quindi il poleman del GP del

F1, GP Belgio: Verstappen, penalità di 5 posizioni per la sostituzione del cambio Sky Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.44 Leclerc è rientrato ai box, mentre Sainz rimane dentro con gomma intermedia: è un bel rischio. Tutti stanno montando gomma slick. 17.43 Valtteri Bottas ...Salgono le quotazioni della Ferrari e delle altre vetture per il Gp del Belgio dopo l'ultim'ora riguardante Verstappen e la sua Red Bull. Clicca qui di seguito fra le frecce per ...