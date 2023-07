GP Belgio | qualifiche | Verstappen il più veloce | ma la pole è di Leclerc

...circuito di Spa la Ferrari di Charles Leclerc scatterà in pole position nel Gran Premio del...uno dei piloti più amati di sempre Sono passati 40 anni dal tragico incidente durante le...GP, la top ten aggiornata dopo le1 Charles LECLERC 2 Sergio PEREZ 3 Lewis HAMILTON 4 Carlos SAINZ 5 Oscar PIASTRI 6 Max VERSTAPPEN (*) 7 Lando NORRIS 8 George RUSSELL 9 Fernando ...Non è stato il più veloce, ma partirà dalla pole position a Spa . Charles Leclerc domenica scatterà dalla prima casella del Gp delnonostante sia stato Max Verstappen a firmare il giro più veloce con un mostruoso i'46''168. L'olandese è stato però retrocesso al sesto posto per aver sostituito il cambio tra la prima e la ...

Terzo tempo per Sergio Perez nelle qualifiche del Gran Premio del Belgio. In una sessione complicata, caratterizzata da condizioni miste, il messicano si è classificato alle spalle della Red Bull geme ...SPA-FRANCORCHAMPS (BELGIO) (ITALPRESS) – Con un giro super, in 1’46168, nel finale, Max Verstappen è stato il più veloce nelle qualifiche del Gran Premio del Belgio. In pole position, però, scatterà ...