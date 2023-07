Gp Belgio | pole Ferrari con Leclerc grazie alla penalità a Verstappen che partirà sesto

Sul circuito di Spa - Francorchamps si disputa il GP, in precedenza disputato sempre a fine agosto. Nel 2022 laposition venne fatta segnare da Max Verstappen con il tempo di 1:43.665, ......di domenica del Gran Premio del, dodicesimo appuntamento del Mondiale 2023 di F1 . Su uno dei circuiti più iconici e complicati del Mondiale viene anticipata di un giorno la caccia alla, ...Tutto pronto per le qualifiche del Gp del, si corre a Spa . Oggi si decide la griglia di partenza della gara di domenica di Formula 1 , sabato invece spazio alla Sprint Race . L'inizio è stato ritardato di dieci minuti per permettere ...

LIVE F1 GP Belgio, qualifiche in corso. Inizia la caccia alla pole La Gazzetta dello Sport

Il GP del Belgio inizia con la sessione di qualifiche del venerdì, ma com'è la griglia di partenza per la gara della domenicaRoma, 28 lug. (askanews) - Charles Leclerc partirà in pole position nella gara di domenica del Gp del Belgio, sul circuito di Spa Francorchamps. Il miglior ...