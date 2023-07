Gp Belgio | Leclerc ' fatto un gran lavoro | non era semplice'

(Di venerdì 28 luglio 2023) "Non sono state delle brutte qualifiche per noi specialmente in queste condizioni in cui è sempre molto complicato mettere tutto insieme". Così Charlesdopo le qualifiche del Gp delche ...

... a causa della sostituzione del cambio; dunque, la pole position del Gran Premio delè nelle mani della Ferrari di Charles. Sotto il profilo delle statistiche, la pole position viene ...fa il modesto. "Qualche gara fa non ero a mio agio, è stato complicato mettere tutto insieme: ma ogni volta mi trovo meglio. Oggi Max non era alla nostra portata, ma vediamo cosa accadrà ..."Non sono state delle brutte qualifiche per noi specialmente in queste condizioni in cui è sempre molto complicato mettere tutto insieme". Così Charlesdopo le qualifiche del Gp delche lo vedranno partire dalla pole position grazie alla penalità a Verstappne che ha sostituito il cambio. "Ho lavorato tanto per queste condizioni perché ...

F1: Belgio, la Ferrari di Leclerc in pole position a Spa - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Segue la cronaca delle qualifiche del GP Belgio 2023. Max Verstappen ha ottenuto il miglior tempo ma l’olandese andrà in penalità per la sostituzione del cambio, scalando in 6a posizione. Eredita la ...La pole di Verstappen si scontra con la penalità che lo vedrà partire quinto nel GP del Belgio. Ma potrebbe non essere un problema ...