(Di venerdì 28 luglio 2023) È il ritratto della giovane. O il fantasma del partito che fu, errante per il vecchio Veneto verde perché ancora senza pace. Soltanto Albertosembra sordo alle sue catene. Anzi: in set... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Il direttorio del Carroccio in Veneto si scolla ancora dai militanti. Nominati studenti, amministratori periferici, dinosauri del leghismo: li unisce la fedeltà a Salvini, ma il rischio è che ...... spodestato poi dalche portò Mario Monti alla guida del Paese), due anni dopo le elezioni ... Partecipazione alla 'per la pace ' di Santoro il 7 maggio 2023 a Roma, definita ' un ...Non come farsa democratica (quando organizzò lacon Medvedev per poter tornare poi comodamente al Cremlino aggirando la legge), ma come esigenza, garanzia di sopravvivenza. Ila metà ...

Golpe o staffetta La vecchia Liga veneta scompare con la nuova segreteria Stefani Il Foglio

Il direttorio del Carroccio in Veneto si scolla ancora dai militanti. Nominati studenti, amministratori periferici, dinosauri del leghismo: li unisce la fedeltà a Salvini, ma il rischio è che finiscan ...