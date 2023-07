Golpe in Niger | generale Tchiani si autoproclama nuovo leader

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 28 luglio 2023) Niamey, 28 lug. (Adnkronos) - IlAbdourahmane, capo della guardia presidenzialeina, si èto "capo del governo di transizione" delha parlato su Télé Sahel in qualità di "presidente del Consiglio nazionale per la salvaguardia della patria", il Cnsp annunciato nella notte tra il 26 e il 27 luglio per "porre fine" al "regime" del presidente Mohamed Bazoum democraticamente eletto. Il, riporta Radio France Internationale, ha giustificato il colpo di stato parlando del "peggioramento della situazione di sicurezza" e "il malgoverno" in. "L'azione del Cnsp è motivata da una parte, dalla sola volontà di preservare la nostra cara patria di fronte al continuo peggioramento della situazione di ...