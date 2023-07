Golf | Ryder Cup Roma 2023 Fred Couples | “Homa | Young e Spieth saranno wild card del Team USA”

(Di venerdì 28 luglio 2023), leggenda delmondiale e vicecapitano delUSA, ha svelato tre nomi che a suo diresicuramente nella squadra statunitense in occasione dellaCupin programma tra due mesi asui green del Marco Simone& Country Club di Guidonia Montecelio. “Dico che Max, Camerone Jordanin Italia – ha affermatodurante il programma radiofonico ‘SiriusXM PGA Tour, TheShow’ – Lo dico e non faccio un torto a nessuno.” Parole che arrivano da una fonte assolutamente attendibile, visto cheè uno dei vice che ...

Scottie Scheffler, numero 1 mondiale, è il primo qualificato del team Usa allaCup di Roma in programma dal 29 settembre all'1 ottobre. L'evento si terrà sul percorso del Marco Simone& Country Club. Ecco le sue parole: 'Sono pronto a fare tutto il necessario per ...A Roma stanno facendo adesso i lavori sulla via Tiburtina che dovrà portare 50 mila persone al giorno allaCup di. Faranno i test tre giorni prima dell'avvio però sono sicuro che ce la ...Justin Thomas ha espresso il suoi desiderio più importante: ' Voglio lapiù di qualsiasi altra cosa . Sto vivendo un periodo difficile, che mi ricorda il mio primo anno da professionista. Darò ...

NOTIZIE GOLF - Accordo tra Ryder Cup Europe, PGA of America e ... NotizieGolf

Da Fred Couples, vicecapitano del team Usa alla Ryder Cup di Roma, arrivano indiscrezioni importanti verso la sfida al team Europe in programma dal 29 settembre all'1 ottobre prossimi. (ANSA) ...Sul percorso del Miglianico Golf & Country Club (par 70), nel torneo organizzato con il supporto del Dipartimento per lo Sport nel cammino di ...