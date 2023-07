(Di venerdì 28 luglio 2023) Jim Skea, neopresidente dell’Intergovernmental Panel on Climate Change: non possiamo più evitare di sforare la soglia più ambiziosa dell’accordo di Parigi: già nel 2030 temperature più alte di 1,5 gradi

... un gruppo di esperti specializzato nella scienza dell' attribuzione - cioè la branca della climatologia che individua i legami traed eventi estremi. I risultati sono più netti di ...Si tratta di stime peraltro ottimistiche: "superate determinate soglie gli effetti economici negativi delpossono risultare più marcati". I settori a rischio e le contromisure Non solo:...Ciò nonostante l'accentuarsi come ile la conseguente difficoltà ad esercitare durante le giornate più calde alcune professioni tipiche del commercio. In ulteriore crescita, ogni anno ...

Global warming, le possibili soluzioni ci sono. Ma bisogna agire tutti e subito Il Sole 24 ORE

È ormai certo, in base ai dati a disposizione, che toccheremo un aumento di 1,5°C delle temperature globali rispetto ai livelli pre-industriali, attorno al 2030. L'ha detto Jim Skea, il fisico ...Sara Khadem, 26 anni, per un decennio la campionessa iraniana di scacchi, la settimana prossima parteciperà ai Mondiali in bianco e nero in Azerbaigian. Non giocherà per il suo Paese, dove è ricercata ...