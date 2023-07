Giulia Salemi pronta a ripartire con Pierpaolo | la meta scelta per un weekend romantico

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 28 luglio 2023)conPretelli per un nuovo: ecco ladalla coppiaPretelli negli ultimi giorni si sono separati per impegni lavorativi. Mentre lui è volato in Sicilia per una serata,ha co-condotto il Pride Village Virgo di Padova. Entrambi hanno continua a lavorare in giro per l’Italia, l’ex gieffina èa viversi una nuova avventura direttamente al Festival di Cinema di Venezia a partire dalla fine di agosto calcherà il red carpet del festival più importante. Leggi anche –> GF Vip 6, un ex gieffino sbarca al Festival del Cinema di Venezia: l’annuncio Ecco ...