Giulia De Lellis in Israele scatena una polemica | la sua risposta e l’intervento di Selvaggia Lucarelli

Leggi su biccy

(Di venerdì 28 luglio 2023)Dein questi giorni si trova in vacanza ininsieme al fidanzato Carlo Gussalli Beretta, vicedirettore dell’omonima azienda che produce armi. Fra foto al Mar Morto e video durante un party privato, l’ex vippona e il compagno hanno pubblicato anche uno scatto insieme all’IDF e il Capo dello Stato, ovvero Isaac Herzog. L’immagine in questione ha iniziato a fare il giro del web ed è arrivata sotto gli occhi di Karem, un giovane attivista che vive a Firenze che ha realizzato un video a riguardo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ????? (@karem from haifa) Nel video in questione – che potete vedere per intero qua sopra – Karem dice cheDee Carlo Gussalli Beretta “stanno facendo un simpatico viaggetto in ...