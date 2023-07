Giulia De Lellis e quelle foto con le forze di difesa israeliane L’influencer prova a giustificarsi | “Mi avete sopravvalutata e usata”

(Di venerdì 28 luglio 2023) “Momenti di chiarezza che preferisco mettere per iscritto così da evitare ogni tipo di fraintendimento”. Inizia così l’Instagram story pubblicata daDenella mattinata di oggi 28 luglio.da 5.3 milioni di follower – ex Uomini e Donne, ex Grande Fratello Vip – hato a, dopo gli scatti che ieri hanno scatenato il putiferio sul web. “Nel racconto del mio viaggio in Israele c’era solo il piacere della scoperta e nessuna volontà di propagandare alcun messaggio politico – ha scritto sui social De, 27 anni -. anche perché sono perfettamente consapevole di non avere la preparazione per poter prendere posizione su un tema così complesso e delicato. Chi ha sostenuto il contrario mi ha, o più semplicemente ha ...

Credit: Jacopo Raule/Getty Images Gli scatti con l'Idf e la polemica sui social Deavrebbe quindi partecipato a una sorta di addestramento con le Idf , il tutto taggando il loro profilo ...Derompe il silenzio e risponde alle feroci critiche ricevute nelle ultime ore. Gli attacchi arrivano proprio da chi la accusa di aver sostenuto la violenza che dilaga in Israele. Non ...Non si placa la polemica controdee l'influencer, che in 24 ore ha perso 12 mila follower, rompe il ...La ormai celebre influencer replica alle feroci critiche sul viaggio in Israele con il fidanzato Carlo e dice la sua anche l'amica Selvaggia ...Giulia De Lellis rompe il silenzio dopo la bufera social scatenatasi per il viaggio in Israele con il fidanzato Carlo Beretta ...