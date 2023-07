Giulia De Lellis | caos dopo il viaggio in Israele | l’influencer replica alle polemiche

'Momenti di chiarezza che preferisco mettere per iscritto così da evitare ogni tipo di fraintendimento'. Inizia così l'Instagram story pubblicata daDenella mattinata di oggi 28 luglio. L'influencer da 5.3 milioni di follower - ex Uomini e Donne , ex Grande Fratello Vip - ha provato a giustificarsi, dopo gli scatti che ieri hanno ...L influencer si difesa dalle critiche che l hanno travolta per alcune foto condivise sui social network insieme al capo di Stato israeliano Isaac Herzog.Deal centro della bufera per la vacanza in Israele insieme al fidanzato Carlo Beretta, vicedirettore dell omonima azienda che produce ...... dopo aver letto l'email del suddetto lettore del settimanale Nuovo , ha subito voluto dare la sua opinione, cogliendo la palla al balzo per spezzare una lancia in favore diDe, la ...

Giulia De Lellis e il fidanzato in Israele, viaggio con polemiche: ecco perché TGCOM

L’influencer negli scorsi giorni si è ritrovata nuovamente al centro delle polemiche. Giulia e il fidanzato Carlo Beretta hanno ...Il ruolo dell'influencer è molto delicato: sono milioni gli occhi degli utenti che osservano e imitano quello che vedono sui social. Dunque, bisogna prestare ...