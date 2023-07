Giugliano | successo per la serata creata da Pina D’Ausilio di Gi An Gi Event

Leggi su teleclubitalia

(Di venerdì 28 luglio 2023). Uno curato nei minimi particolari, quello andato in scena giovedì 20 luglio scorso nella suggestiva cornice dell’Ocean Clubi in via Circurmvallazione esterna ae realizzato dalla wedding edplannerdi Gi.An.Gi.e dal suo team. “Il nostro progetto, mio e dei miei collaboratori, parte da lontano e L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.