Giugliano | controlli della municipale | 40enne sfugge all’alt | identificato e multato

Leggi su teleclubitalia

(Di venerdì 28 luglio 2023) Si intensificano idel reparto StradalePoliziadi. Oltre 100 veicoli controllati in una settimana, molti dei quali risultati essere non in regola. Tanti i veicoli sprovvisticopertura assicurativa obbligatoria, violazione per cui è previsto il sequestro amministrativo finalizzato alla confisca del veicolo. Riscontrate tantissime irregolarità, come guida senza patente L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.