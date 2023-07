Giornata nazionale dei limoni | i profumi per portarli sulla pelle

Leggi su amica

(Di venerdì 28 luglio 2023) C’è una nota che accomuna tutte le fragranze ispirate all’Italia ed è quella di un agrume: il profumo limone fa subito estate ed evoca le atmosfere del Mediterraneo. Non è un caso, infatti, che nel Belpaese sia stata persino istituita ladeiche ogni anno si celebra il 28 luglio. Si tratta di una nota vitaminica ed energizzante, perfetta soprattutto se inserita all’interno deifreschi. Profumo limone: l’origine e l’estrazione Stupisce, però, un dato: l’Italia è uno dei principali Paesi esportatori di agrumi del mondo, primo nella produzione di bergamotto ma, ahimè, non di limone. In quest’ambito, infatti, il primato spetta agli Stati Uniti (fonte: Treccani). Anche se la pianta di limone non è originaria né dell’Europa né dell’America. Pare, infatti, sia arrivata in Occidente nel XII ...