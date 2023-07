Giornata epatite | 8mila casi al giorno e 1 mln di morti l' anno nel mondo

(Di venerdì 28 luglio 2023) Milano, 28 lug. (Adnkronos Salute) - Si celebra oggi, 28 luglio, lamondiale dell': un'infezione silenziosa causata da diversi tipi di virus, dall'A all'E, di cui il B e il C sono i più rilevanti e provocano quasinuovi contagi ala livello globale, in gran parte non dia

Mondiale: come prevenire la trasmissione sessuale Nella trasmissione dell', la via sessuale è un veicolo che si può prevenire. La parola alla Professoressa Manuela Papini, ...Il 28 luglio, in occasione dellamondiale delle Epatiti promossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), sarà possibile effettuare il test di screening per l'C , tramite un comune prelievo di sangue, senza ...Domani, venerdì 28 luglio, ricorre laMondiale indetta dall'Organizzazione Mondiale della ...biochimico statunitense insignito del premio Nobel per aver scoperto nel 1967 il virus dell'...

Giornata Mondiale dell'epatite: dalla diagnosi ai trattamenti, ecco come combatterla La Gazzetta dello Sport

Milano, 28 lug. (Adnkronos Salute) - Si celebra oggi, 28 luglio, la Giornata mondiale dell'epatite: un'infezione silenziosa causata da diversi tipi ...L’epatite può essere asintomatica e colpire anche i bambini: ne esistono diversi tipi e si può prevenire e curare, riconoscendo i sintomi ...