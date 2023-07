Giornata epatite | 8mila casi al giorno e 1 mln di morti l' anno nel mondo

Leggi su iltempo

(Di venerdì 28 luglio 2023) Milano, 28 lug. (Adnkronos Salute) - Si celebra oggi, 28 luglio, lamondiale dell': un'infezione silenziosa causata da diversi tipi di virus, dall'A all'E, di cui il B e il C sono i più rilevanti e provocano quasinuovi contagi ala livello globale, in gran parte non diagnosticati. Ogninelsi contano oltre un milione di decessi legati alle epatiti, molti dei quali evitabili considerando che per l'B esistono vaccini e trattamenti efficaci e per la C è disponibile una cura. E' il bilancio evidenziato dal ministero della Salute, che rilancia online lo slogan 'One life, one liver' (Una vita, un fegato), scelto quest'dall'Organizzazione mondiale della sanità per il World Hepatitis Day. "Un monito che ci ...