Giorgia Meloni porta Roma più vicina a Washington

(Di venerdì 28 luglio 2023) Si rafforzano i legami tra Italia e Stati Uniti. È questo, in estrema sintesi, il significato della visita adi, per incontrare il presidente americano Joe Biden e la leadership del Congresso. “Ho avuto un lungo incontro in cui abbiamo ribadito la nostra solida alleanza, il partenariato strategico, la profonda amicizia che uniscono i nostri Paesi”, ha detto il presidente del Consiglio, riferendosi al suo colloquio con Biden. “Ho visto il presidente molto determinato, come io sono molto determinata, il che non significa non cercare soluzioni negoziali”, ha proseguito, parlando del conflitto in Ucraina. "Come ho detto dall'inizio della guerra, credo che l'unico modo di garantire la possibilità di una qualsiasi via di uscita diplomatica sia sostenere l'Ucraina”, ha aggiunto. Per quanto riguarda lo spinoso ...