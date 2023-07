Gino | operaio morto nel cantiere dell’Alta velocità | quattro indagati

(Di venerdì 28 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutopersone, tra impresa e committente, sono indagate per la tragica morte diDi Furia, l’di Ariano Irpino. Il lavoratore è rimasto schiacciato dal gancio dell’autogru, che è precipitato sulla torre di manovra nelBari-Napoli a Bovino, località Giardinetto, proprio nel giorno del suo compleanno. L’uomo era originario di Santa Maria a Tuoro, una contrada vicina al centro urbano di Ariano Irpino. Era un ex autista dell’Amu e lavorava per una ditta subappaltatrice dei lavoriNapoli-Bari. La comunità di Ariano lo ricorda come un uomo stimato e rispettato. Lascia la moglie e due figlie. La procura di Foggia ha disposto l’autopsia sul corpo ...

Ariano Irpino . Sarebbero quattro, tra impresa e committente per la tragica morte diDi Furia , l'di Ariano Irpino , rimasto schiacciato dal gancio dell'autogru precipitato sulla torre di manovra nel cantiere dell'alta velocità Bari - Napoli a Bovino , in località ...... unoriginario di Ariano Irpino è rimasto vittima di un incidente sul lavoro nel cantiere dell'alta velocità a Giardinetto nel territorio tra Bovino e Orsara di Puglia nel foggiano.Di

L'autopsia disposta dalla Procura della Repubblica di Foggia sul corpo dell'operaio, chiariranno le circostanze della tragedia ...FOGGIA - Sarebbero quattro, tra impresa e committente per la tragica morte di Gino Di Furia, l'operaio di Ariano Irpino, ...