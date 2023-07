Giardini della Villa dei papi | completata la manutenzione straordinaria

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 28 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Servizio ForestazioneProvincia di Benevento ha completato oggi, come annunciato, lapresso idei(vedi foto). L’intervento rientra nel complesso delle misure che sono state adottate per rendere sicura l’area e bonificarla dalla presenza di cinghiali consentendo così la riapertura al pubblico deiprevista per sabato 29 luglio 2023. L'articolo proviene da Anteprima24.it.