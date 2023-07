Giannichedda | «La Lazio ha bisogno di un regista vero»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 28 luglio 2023) Le parole di Giuliano, ex centrocampista della, sul calciomercato della squadra biancoceleste Giulianoè stato uno dei centrocampisti dellaall’inizio degli anni Duemila. Su La Gazzetta dello Sport fornisce questa valutazione sul reparto che Maurizio Sarri vorrebbe rafforzato almeno di un’unità dopo un’uscita molto importante: «Sostituire Milinkovic è difficile perché stava migliorando anche in fase di non possesso e inoltre, palla fra i piedi, era determinante anche con le spizzate di testa e il controllo di petto. Per questo serve anche fisicità. Serve però anche unpuro. Cataldi è bravo, ma è più un incontrista. Sarri vuole unnaturale. Per quel che riguarda la mezzala, avendo un giocatore tecnico come Luis Alberto, serve ...