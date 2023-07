Già virale L’Invidia Del Peneguzzi di J-Ax dedicata a Paolo Meneguzzi

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 28 luglio 2023) Giàla canzone di J-Ax. Uno scontro sui social culminato in un pezzo rap inedito, a detta di molti “uno dei migliori di J-Ax”, almeno tra quelli pubblicati negli ultimi anni. Un dissing sulle note del rap, alla vecchia maniera, che è tanto piaciuto ai social. Un testo dissacrante che si rivolge a “Pablo” in prima persona sin dalle prime barre. J-Ax infatti parla proprio con lui e spiega che si tratta più di beneficenza estiva che di un dissing vero e proprio. Ma cosa è successo tra i due? Di recente sui social c’è stato molto di cui chiacchierare., in un’intervista, aveva dichiarato di non apprezzare particolarmente i tormentoni di questa estate e aveva criticato apertamente J-Ax.in un’intervista ...