Gf Vip | ex Vippona torna in passerella a tre mesi dal parto | “Ho provato vergogna”

(Di venerdì 28 luglio 2023) Una nota ex gieffina ha voluto condividere sui social alcuni suoi pensieri più intimi che riguardano la sua attuale forma fisica. Stiamo parlando di Mariana Rodriguez: Nota al grande pubblico anche come modella, attrice ed influencer, in Italia la ricordiamo per aver partecipato alla prima edizione del Grande Fratello Vip, arrivando in semifinale. Mariana Rodriguez è da poco diventata mamma. Ad Aprile di quest’anno infatti è nato il piccolo NoaMaria, avuto dall’amore con Gianmaria Coccoluto, 29 anni a cui la modella è legata da circa 2 anni. E a solo 3dal momento più emozionante della loro vita, la venezuelana ha preso una decisione. Quale?re a fare il suo primo lavoro: la modella. In occasione di un evento di presentazione del brand di costumi Pin-UpStars, la showgirl ha calcato il palco. Ha sfilato indossando un costume e un copricostume ...